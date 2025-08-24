राजस्थान के इन 17 जिलों में मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश की दी चेतावनी

2/7

मौसम विभाग ने सीकर, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, नागौर, चूरू जिले और आस-पास के इलाकों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश हो सकती है. साथ ही आकाशीय बिजली के साथ 30-40 KMPH गति से तेज हवा भी चल सकती हैं.