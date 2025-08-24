Zee Rajasthan
राजस्थान के इन 17 जिलों में मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश की दी चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार भारी बारिश हो रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 24 अगस्त के लिए प्रदेश के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों के लिए येलो जारी किया है. जानें मौसम की ताजा अपडेट. 

Published: Aug 24, 2025, 17:15 IST | Updated: Aug 24, 2025, 17:15 IST
मौसम विभाग के मुताबिक, आज 24 अगस्त के लिए प्रदेश के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों के लिए येलो जारी किया गया है. राजस्थान के 17 जिलों में बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग ने सीकर, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, नागौर, चूरू जिले और आस-पास के इलाकों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश हो सकती है. साथ ही आकाशीय बिजली के साथ 30-40 KMPH गति से तेज हवा भी चल सकती हैं.