राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की ताजा बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है. जयपुर स्थित भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 

Published: Aug 24, 2025, 13:01 IST | Updated: Aug 24, 2025, 13:01 IST
मौसम विभाग ने नागौर, जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, उदयपुर, पाली और अन्य ज़िलों में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रतापगढ़, दौसा, बीकानेर, चूरू और सीकर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग के मुताबिक, 25 अगस्त को बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 26 अगस्त को मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी. 27 अगस्त को बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी. 28 अगस्त को गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.