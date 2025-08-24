राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी

2/7

मौसम विभाग के मुताबिक, 25 अगस्त को बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 26 अगस्त को मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी. 27 अगस्त को बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी. 28 अगस्त को गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.