राजस्थान में 24 दिसंबर 2025 को दोपहर के बाद मौसम का मिजाज लगभग शुष्क रहने वाला है. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना नहीं है और साथ में धूप भी खिली रहेगी. हालांकि सुबह के समय जिन इलाकों में कोहरा छाया हुआ था, वहां दोपहर बाद दृश्यता में सुधार हो सकता है.