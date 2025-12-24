Zee Rajasthan
राजस्थान में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, दोपहर बाद भी ठंड नहीं छोड़ रही पीछा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 24 दिसंबर 2025 को दोपहर बाद मौसम शुष्क और साफ रहेगा. अधिकांश जिलों में धूप खिली रहेगी. तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है. शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है.



राजस्थान में 24 दिसंबर 2025 को दोपहर के बाद मौसम का मिजाज लगभग शुष्क रहने वाला है. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना नहीं है और साथ में धूप भी खिली रहेगी. हालांकि सुबह के समय जिन इलाकों में कोहरा छाया हुआ था, वहां दोपहर बाद दृश्यता में सुधार हो सकता है.


दोपहर के बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, जिससे इन जगहों पर दोपहर में हल्की गर्माहट महसूस होगी. वहीं न्यूनतम तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा, जिन सबके चलते ठंड का असर सीमित रहेगा .