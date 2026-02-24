Zee Rajasthan
राजस्थान में मौसम गिरगिट की तरह बदल रहा रंग, जानें गर्मी के बीच बारिश होगी या नहीं?

Rajasthan Weather Update 24 February: राजस्थान में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदल रहा है. पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम की दोहरी तस्वीर देखने को मिल रही है. 

Published:Feb 24, 2026, 05:57 AM IST | Updated:Feb 24, 2026, 05:57 AM IST
एक तरफ पूर्वी और कुछ मध्य भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर प्रभाव से हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी का सितम शुरू हो गया है. जयपुर, टोंक और अलवर जैसे इलाकों में सुबह के समय रुक-रुककर बारिश हुई, जिससे हल्की ठंडक महसूस हुई और हवाओं का प्रवाह भी बढ़ा. अलवर में दोपहर बाद बूंदाबांदी दर्ज की गई, जबकि जयपुर और टोंक में सुबह की बरसात ने लोगों को थोड़ी राहत दी. बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं, जिससे ठंडक का एहसास बढ़ गया, लेकिन अब मौसम मुख्य रूप से साफ होने लगा है.
राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने से तापमान में उतार-चढ़ाव देखा गया. रात के समय न्यूनतम तापमान कम होने से ठंड महसूस होती है, जबकि दिन में तेज धूप और शुष्क हवाओं से गर्मी बढ़ रही है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा. वहीं, अलवर में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, जो सबसे कम रहा.