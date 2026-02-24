राजस्थान में मौसम गिरगिट की तरह बदल रहा रंग, जानें गर्मी के बीच बारिश होगी या नहीं?

1/8

एक तरफ पूर्वी और कुछ मध्य भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर प्रभाव से हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी का सितम शुरू हो गया है. जयपुर, टोंक और अलवर जैसे इलाकों में सुबह के समय रुक-रुककर बारिश हुई, जिससे हल्की ठंडक महसूस हुई और हवाओं का प्रवाह भी बढ़ा. अलवर में दोपहर बाद बूंदाबांदी दर्ज की गई, जबकि जयपुर और टोंक में सुबह की बरसात ने लोगों को थोड़ी राहत दी. बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं, जिससे ठंडक का एहसास बढ़ गया, लेकिन अब मौसम मुख्य रूप से साफ होने लगा है.