/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदलेगा मौसम, 24 जुलाई को कई संभागों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 24 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत हैं. IMD के अनुसार अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है.

