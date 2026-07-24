/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदलेगा मौसम, 24 जुलाई को कई संभागों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 24 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत हैं. IMD के अनुसार अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के जयपुर केंद्र ने 24 जुलाई से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होने का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार कुछ संभागों में मध्यम से भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं कई अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है.
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मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 24 जुलाई को अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है. इस दौरान जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. विभाग ने लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.
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मौसम विभाग के अनुसार 25 जुलाई को भी जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में अनेक स्थानों पर तथा कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इससे इन क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना रह सकता है. लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति भी बन सकती है.
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26 जुलाई को भी मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में अनेक स्थानों तथा कुछ क्षेत्रों में बारिश जारी रह सकती है. लगातार तीसरे दिन बारिश की गतिविधियां सक्रिय रहने से कई जिलों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.
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27 जुलाई को प्रदेश में बारिश का क्षेत्र कुछ बदल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इसके साथ ही बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी वर्षा हो सकती है. 29 जुलाई को भी लगभग यही स्थिति रहने का अनुमान है. जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश दर्ज हो सकती है, जबकि बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भी वर्षा की संभावना बनी रहेगी.
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मौसम विभाग ने विशेष रूप से 24 जुलाई को लेकर बताया है कि अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं. वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक जारी पूर्वानुमान को देखते हुए लोगों से मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है. जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, वहां स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. लगातार बारिश वाले इलाकों में जलभराव और आवागमन प्रभावित होने जैसी स्थिति भी बन सकती है. वहीं किसानों और आम लोगों को भी मौसम की ताजा जानकारी के अनुसार अपनी गतिविधियों की योजना बनाने की सलाह दी गई है.