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राजस्थान के 10 जिलों में पलटी मारने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ इन शहरों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 24, 2026, 05:46 AM|Updated: Jun 24, 2026, 05:46 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी ताज़ा नाउकास्ट वेदर वार्निंग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदलने की संभावना है. 

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विभाग ने अल्पकालिक चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. यह चेतावनी खासतौर पर अगले तीन घंटों के लिए प्रभावी बताई गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग ने चेतावनी को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें ऑरेंज और येलो अलर्ट शामिल हैं. ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.
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इन इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी भी चल सकती है. मौसम की यह स्थिति अचानक बन सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है.
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वहीं, येलो अलर्ट वाले जिलों में दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक और बीकानेर जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में भी सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरने, बिजली के खंभे प्रभावित होने या यातायात में बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय स्तर पर बन रहे दबाव के क्षेत्र हैं, जो गर्मी के बीच राहत देने का काम करेंगे, लेकिन साथ ही अस्थिर मौसम भी पैदा करेंगे. लोगों को सलाह दी गई है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न जाएं, पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर शरण लें.
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कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह चेतावनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
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किसानों को अपनी तैयार फसल को सुरक्षित रखने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है.
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कुल मिलाकर, राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और भीषण गर्मी के बीच यह बदलाव राहत तो देगा, लेकिन सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है. मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए आमजन को सुरक्षित रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
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