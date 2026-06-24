/राजस्थान के 10 जिलों में पलटी मारने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ इन शहरों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

Published: Jun 24, 2026, 05:46 AM | Updated: Jun 24, 2026, 05:46 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी ताज़ा नाउकास्ट वेदर वार्निंग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदलने की संभावना है.