/राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हीटवेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

राजस्थान को भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में फिर से तेजी से बढ़ोतरी की चेतावनी दी है. राज्य भर के सभी शहरों में अधिकतम तापमान फिलहाल 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है. 24 मई से पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं.

