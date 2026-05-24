/राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हीटवेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

राजस्थान को भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में फिर से तेजी से बढ़ोतरी की चेतावनी दी है. राज्य भर के सभी शहरों में अधिकतम तापमान फिलहाल 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है. 24 मई से पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं.
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Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग ने 24 मई से कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.अगले 48 से 72 घंटों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है. आने वाले कुछ दिनों तक ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है.
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बीकानेर, चूरू, फलोदी, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर सहित पश्चिमी जिलों में आने वाले सप्ताह के दौरान सबसे अधिक गर्मी का अनुभव होगा. मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, इन क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय उच्च तापमान का सामना करना जारी रहेगा, जिससे रातें गर्म रात होगी.
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साथ ही पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा और आसपास के इलाकों में लू चल सकती है. श्रीगंगानगर में शनिवार सुबह बारिश हुई. बारिश से अत्यधिक गर्मी और चिलचिलाती धूप से कुछ राहत मिली.हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि यह लंबे समय तक रहने की संभावना नहीं है क्योंकि अगले कुछ दिनों तक गर्म मौसम बना रह सकता है.
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मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों तक जयपुर में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप रहने का अनुमान है. रात का तापमान भी अधिक रहने का अनुमान है.
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वहीं, जोधपुर, बीकानेर और चुरू में दोपहर के दौरान भीषण गर्मी का अनुभव होगा जबकि उदयपुर और कोटा में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है. अलवर, अजमेर और सीकर में दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है.
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मौसम विभाग का कहना है कि चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और जोधपुर में तेज गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं. दिन और रातें भी गर्म बनी हुई हैं. कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है.
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प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी और हीटवेव का असर तेज हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है और कई जिलों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बन सकती है.