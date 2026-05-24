/राजस्थान में मौसम का डबल अटैक! हीटवेव और आंधी-बारिश का नया दौर होगा शुरू

Published: May 24, 2026, 05:01 PM | Updated: May 24, 2026, 05:01 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है. प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज किया गया.