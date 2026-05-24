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राजस्थान में मौसम का डबल अटैक! हीटवेव और आंधी-बारिश का नया दौर होगा शुरू

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 24, 2026, 05:01 PM|Updated: May 24, 2026, 05:01 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है. प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज किया गया.

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राजस्थान इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है. प्रदेश के कई जिलों में आज का तापमान 45 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है. जिससे आम जनजीवन को काफी परेशानी हो रही है.
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मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, आज 24 मई को राज्य में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई. राज्य में हीटवेव और गर्म रात धूल भरी हवाएं दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज किया गया.
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वहीं सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 32.2 डिग्री कोटा एवं फलौदी में दर्ज हुआ है. जबकि निम्नतम न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर सीकर में दर्ज किया गया.
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आगामी तीन से चार दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व तेज धूल भरी हवाएं (20-30 KMPH) चलने तथा तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है.
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26 से 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने व कहीं-कहीं तीव्र हीट वेव चलने की प्रबल संभावना है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 से 29 मई को राज्य के कुछ भागों में तेज आंधी (50-60 KMPH) व कहीं-कहीं बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.
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इसके असर से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है. आंधी बारिश की गतिविधियां जून के प्रथम सप्ताह में भी जारी रहने की संभावना है.
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