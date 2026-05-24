Rajasthan weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में मौसम बदलने की चेतावनी जारी की है. मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning-02) के अनुसार, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

