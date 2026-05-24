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Rajasthan weather update: बीकानेर, चूरू समेत 4 जिलों में बदलने वाला है मौसम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 24, 2026, 06:20 AM|Updated: May 24, 2026, 06:20 AM

Rajasthan weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में मौसम बदलने की चेतावनी जारी की है. मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning-02) के अनुसार, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
 

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IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ आकाश में मेघगर्जन होने और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि, इस दौरान किसी विशेष प्रकार के भारी नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन आम जनजीवन और खेती-किसानी पर इसका असर पड़ सकता है.
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मौसम विभाग ने मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चुरू जिलों को येलो जोन में रखा है. इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. खासकर खेतों में काम कर रहे किसानों, दोपहिया वाहन चालकों और खुले में काम करने वाले मजदूरों को सावधानी बरतनी चाहिए.
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मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे या खुले में न खड़े हों. तेज हवाओं के दौरान घरों के बाहर अनावश्यक रूप से न निकलें. खड़ी फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखें. सुरक्षित स्थान पर शरण लें.
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राजस्थान के बाकी जिलों में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है. हालांकि, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में इस बदलाव के बाद अगले कुछ दिनों में और मौसम गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
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बारिश और तेज हवाओं से खड़ी फसलों जैसे गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. किसानों को फसलों को सुरक्षित करने के लिए पहले से तैयारी रखने की सलाह दी जा रही है.
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मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आगे की चेतावनियां जारी की जाएंगी. लोगों से अपील की गई है कि वे IMD की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार अपडेट चेक करते रहें.
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यह चेतावनी 24 मई 2026 को सुबह 4:40 बजे जारी की गई है और अगले 3 घंटों तक प्रभावी रहेगी. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट (Yellow Warning) जारी किया है.
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