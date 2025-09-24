राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल

2/7

उदयपुर संभाग के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के कुछ इलाकों में शाम के बाद मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है. यह बारिश छिटपुट और अल्पकालिक होगी, लेकिन गरज-चमक के साथ होने के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.