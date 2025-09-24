राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल
Rajasthan Weather Update: 24 सितंबर की शाम से राजस्थान के उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर संभाग सहित अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है.
Published: Sep 24, 2025, 05:28 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 05:28 PM IST
राजस्थान में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 2-3 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क और साफ रहेगा.
उदयपुर संभाग के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के कुछ इलाकों में शाम के बाद मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है. यह बारिश छिटपुट और अल्पकालिक होगी, लेकिन गरज-चमक के साथ होने के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.