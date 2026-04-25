/राजस्थान में फिर से बदला मौसम, 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Published: Apr 25, 2026, 04:42 PM | Updated: Apr 25, 2026, 04:42 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 25 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.