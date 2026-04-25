/राजस्थान में फिर से बदला मौसम, 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 25 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ गरमी अपने चरम पर है. वहीं बारिश भी आए दिन अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है.
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राजस्थान में आज 25 अप्रैल को मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया. जिसमें जयपुर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और सिरोही शामिल है.
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इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (30-40 kmph) चलने की संभावना है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज होने के साथ ही मौसम शुष्क रहा. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो औसत सामान्य तापमान से अधिक है.
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सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में तथा न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया.
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राज्य के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने तथा आगामी दो दिन पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीट वेव दर्ज होने की संभावना है.
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इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज होने की संभावना है.
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आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा 28 अप्रैल को पश्चिमी व उत्तरी भागों में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं धूल भरी आंधी व हल्की बूंदा-बंदी हल्की बारिश होने की संभावना है.