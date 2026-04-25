/राजस्थान को गर्मी से राहत देने की फिराक में है मौसम, इस शहरों में आज कभी भी बरस सकते हैं बादल, अलर्ट जारी

Published: Apr 25, 2026, 04:57 AM | Updated: Apr 25, 2026, 04:57 AM

Rajasthan Weather update: भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने 25 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) जारी की है.

