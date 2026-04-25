/राजस्थान को गर्मी से राहत देने की फिराक में है मौसम, इस शहरों में आज कभी भी बरस सकते हैं बादल, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather update: भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने 25 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) जारी की है.
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इस चेतावनी में मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, टोंक जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा तथा आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है. साथ ही, इन क्षेत्रों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका व्यक्त की गई है.
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यह येलो अलर्ट (Yellow Warning) जारी किया गया है, जिसे मौसम विभाग ने "BE UPDATED" का संदेश देते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम की स्थिति सामान्य से थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है. फिर भी, आमजन को सावधानी बरतनी चाहिए. मौसम केंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें, पेड़ों के नीचे खड़े न हों, क्योंकि आकाशीय बिजली का खतरा बना रहता है. साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम की सामान्य स्थिति की लगातार जानकारी प्राप्त करते रहें.
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राजस्थान के इन क्षेत्रों में अप्रैल के अंतिम दिनों में अचानक मौसम का मिजाज बदलना आम बात नहीं है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय वातावरणीय परिस्थितियों के कारण ऐसा हो रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ऊपरी वायुमंडल में ठंडी हवाओं का प्रवेश और निचले स्तर पर नमी भरी हवाओं का आना इस प्रकार की घटनाओं को जन्म दे रहा है. बीकानेर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है, जो इन क्षेत्रों के लिए अपेक्षाकृत असामान्य माना जा सकता है. अजमेर और टोंक जैसे मध्य राजस्थान के जिलों में भी इसी तरह की गतिविधियां देखी जा सकती हैं.
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इस चेतावनी के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. किसानों को सलाह दी गई है कि अगर उनकी फसलें खेतों में खड़ी हैं तो वे उचित प्रबंधन करें, क्योंकि तेज हवाओं से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. पशुपालकों को भी अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर बांधने या रखने की हिदायत दी गई है. स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर अगर बच्चों को स्कूल से लाने-ले जाने का काम दोपहर के समय हो.
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मौसम विभाग की वेबसाइट mausam.imd.gov.in/jaipur पर जाकर इस चेतावनी की अधिक जानकारी ली जा सकती है. वहां पर लगातार अपडेट्स उपलब्ध रहते हैं. जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, यह चेतावनी केवल तीन घंटे के लिए है, लेकिन अगर स्थिति में बदलाव होता है तो नई चेतावनी जारी की जा सकती है. लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही मौसम की जानकारी लें.
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इस मौसम परिवर्तन का प्रभाव न केवल इन चार जिलों तक सीमित हो सकता है, बल्कि आसपास के अन्य क्षेत्रों जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आदि में भी हल्की बारिश या तेज हवाओं के प्रभाव देखे जा सकते हैं. अप्रैल महीने में राजस्थान आमतौर पर गर्म और शुष्क रहता है, लेकिन इस बार अप्रत्याशित रूप से कुछ जगहों पर बादल छाए हुए हैं. दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि रात के तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है.
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सुरक्षा के दृष्टिकोण से, विशेष रूप से उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए जो खेतों में काम करते हैं, सड़कों पर यात्रा कर रहे हैं या खुले में कोई गतिविधि कर रहे हैं. आकाशीय बिजली से बचाव के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं – जैसे घर के अंदर रहना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना, धातु की वस्तुओं से दूर रहना और यदि बाहर हों तो कम ऊंचाई वाले स्थानों पर रहना. तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे, पेड़ या अन्य ऊंची संरचनाएं गिरने का भी खतरा हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है.
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मौसम विभाग के इस येलो अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय मीडिया और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लोगों को जागरूक करने की मुहिम शुरू कर दी है. कई जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं ताकि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. कुल मिलाकर, यह चेतावनी लोगों को तैयार रहने का संदेश दे रही है, ताकि छोटी-मोटी घटनाएं भी किसी बड़े नुकसान का कारण न बन सकें.
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राजस्थान के इन हिस्सों में रहने वाले नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मौसम विभाग की वेबसाइट या आधिकारिक ऐप्स के माध्यम से नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें. अगर कोई क्षेत्र विशेष में ज्यादा तीव्र गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें. इस प्रकार की मौसम चेतावनियां आमतौर पर छोटे समय के लिए होती हैं, लेकिन इनका पालन करना जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.