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दौसा, धौलपुर, भरतपुर और करौली में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 25, 2026, 02:06 PM|Updated: Apr 25, 2026, 02:06 PM

Rajasthan Weather update:  राजस्थान के कुछ हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे आगामी कुछ घंटों में राहत मिल सकती है. इसको लेकर मौसम विभाग ने दौसा, धौलपुर, भरतपुर और करौली में  तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. 
 

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मौसम विभाग के अनुसार, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, करौली जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मौसम में बदलाव देखा जा सकता है. ऐसे में इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.
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इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
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राज्य के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और आगामी 1-2 दिन पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीटवेव दर्ज होने की संभावना है.
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मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री से. भी दर्ज होने की संभावना है, जिससे गर्मी का असर और अधिक बढ़ सकता है.
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आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर 26 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा जा सकता है.
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वहीं, इसके बाद 27 से 29 अप्रैल को पश्चिमी व उत्तरी भागों में दोपहर बाद मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं (30-40 KMPH) और हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है.
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अगर 24 घंटों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की धरती आग उगल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के टॉप सबसे गर्म शहरों में बाड़मेर 44.1°C, श्रीगंगानगर 43.9°C,जैसलमेर 43.6°C, चूरू 43.6°C, बीकानेर 43.5°C,जोधपुर 43.0°C, अलवर 42.6°C, वनस्थली 42.6°C और चित्तौड़गढ़ में 42.6°C तापमान रहा.
Tags:
Rajasthan Weather Update
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