/दौसा, धौलपुर, भरतपुर और करौली में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

Rajasthan Weather update: राजस्थान के कुछ हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे आगामी कुछ घंटों में राहत मिल सकती है. इसको लेकर मौसम विभाग ने दौसा, धौलपुर, भरतपुर और करौली में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.

