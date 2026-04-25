/राजस्थान में तेज गर्मी के बीच एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. वहीं, अब मौसम में बदलाव हो सकता है. विभाग के अनुसार, राज्य में 25 और 26 अप्रैल को तेज हीटवेव का असर जारी रहेगा. इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है.
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मौसम विभाग के अनुसार, 25 और 26 अप्रैल को तेज हीटवेव का प्रभाव रहेगा. वहीं, इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के आसार हैं, जिसके असर से कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
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वहीं, मौसम विभाग ने आज यानी 25 अप्रैल को सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (30-40 kmph) चलने की संभावना है.
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बीते 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री रहा.
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मौसम विभाग ने तेज गर्मी को देखते हुए सलाह देते हुए कहा है कि दिन के वक्त तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग घरों में रहें. साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं.
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बीते दिन की बाद करें तो राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों में मौसम बदला हुआ नजर आया. इस दौरान बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनूं में बादल छाए और कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी भी चली. इसके अलावा हनुमानगढ़ में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली.
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मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पहले प्रदेश में गर्मी का असर और बढ़ेगी, जिससे 25 और 26 अप्रैल को तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है.