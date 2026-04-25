/राजस्थान में तेज गर्मी के बीच एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. वहीं, अब मौसम में बदलाव हो सकता है. विभाग के अनुसार, राज्य में 25 और 26 अप्रैल को तेज हीटवेव का असर जारी रहेगा. इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है.

