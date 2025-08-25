राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Published: Aug 25, 2025, 17:43 IST | Updated: Aug 25, 2025, 17:43 IST
राजस्थान में इन दिनों मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं.
लगातार हो रही बरसात को देखते हुए मौसम विभाग ने 25 अगस्त से 27 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी.