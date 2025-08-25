Zee Rajasthan
राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में इन दिनों मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं. जिसमें कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है.

Published: Aug 25, 2025, 17:43 IST | Updated: Aug 25, 2025, 17:43 IST
लगातार हो रही बरसात को देखते हुए मौसम विभाग ने 25 अगस्त से 27 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी.