राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड! कई जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

Published: Dec 25, 2025, 05:04 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 05:04 PM IST
राजस्थान में सर्दी ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान 6 डिग्री तक गिरा गया. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों में तापमान 4 डिग्री तक और गिर सकता है.
प्रदेश के फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं नागौर में 3.4 डिग्री तापमान, सीकर में 5.0 डिग्री, लूणकरणसर में 5.4 डिग्री, चूरू में 5.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. माउंट आबू में 6.6 डिग्री, झुंझनू और पाली में तापमान 6.8 डिग्री रहा.