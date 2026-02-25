होली से पहले ही झुलसने लगा राजस्थान! बाड़मेर में पारा 35°C के पार, जानें सबसे गर्म इलाके
Rajasthan Weather News: पश्चिमी विक्षोभ हटते ही राजस्थान में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं. बाड़मेर 35°C के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि 23 जिलों में पारा 30°C पार कर गया है. आगामी दिनों में तापमान 2-3°C और बढ़ने से फरवरी में ही भीषण गर्मी का अहसास होगा.
Published:Feb 25, 2026, 08:30 AM IST | Updated:Feb 25, 2026, 08:31 AM IST
1/5
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
1/5
राजस्थान की फिजाओं ने अचानक करवट बदल ली है. अभी कुछ दिन पहले तक जो पश्चिमी विक्षोभ ठंडी हवाएं और हल्की फुहारें लेकर आ रहा था, अब उसका असर खत्म होते ही सूरज ने अपने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. देखते ही देखते राजस्थान की तपिश में 2 से 3 डिग्री का उछाल आया है और अब दोपहर की धूप चुभने लगी है.
2/5
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
2/5
गर्मी की शुरुआत सीमावर्ती जिले बाड़मेर से होती है, जहां की जमीन अभी से तपने लगी है. मंगलवार को बाड़मेर 35.0°C के साथ प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा. वहीं दूसरी ओर, सिरोही ने 9.8°C न्यूनतम तापमान के साथ रात की गुलाबी ठंड को बचाए रखा है, जो यह दर्शाता है कि राजस्थान में दिन और रात के मिजाज में कितना बड़ा अंतर है.