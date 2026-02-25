1/5

राजस्थान की फिजाओं ने अचानक करवट बदल ली है. अभी कुछ दिन पहले तक जो पश्चिमी विक्षोभ ठंडी हवाएं और हल्की फुहारें लेकर आ रहा था, अब उसका असर खत्म होते ही सूरज ने अपने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. देखते ही देखते राजस्थान की तपिश में 2 से 3 डिग्री का उछाल आया है और अब दोपहर की धूप चुभने लगी है.