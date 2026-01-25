Zee Rajasthan
राजस्थान में सर्दी का कहर जारी, इन इलाकों में शीतलहर की चेतावनी, कल होगी झमाझम बारिश!

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. पिछले 24 घंटों के राज्य में अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ और न्यूनतम तापमान नागौर में दर्ज किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Jan 25, 2026, 05:22 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 05:22 PM IST
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. राज्य में अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 24.4 डिग्री दर्ज हुआ. जबकि न्यूनतम तापमान नागौर में दर्ज हुआ.