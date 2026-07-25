/राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.