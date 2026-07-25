/राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा व एक से दो स्थान स्थानों पर अति भारी वर्षा तथा राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई.
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श्रीगंगानगर में कहीं-कहीं भारी बारिश व सिरोही में कहीं-कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई है. सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू तहसील सिरोही में 203.0 मिमी अति भारी वर्षा दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री जैसलमेर तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सिरोही में दर्ज किया गया.
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आगामी दिनों दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है. मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य से दक्षिण की ओर से गुजर रही है. एक और नया कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी व आसपास के पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ है.
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आज 25 जुलाई को बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पाली, जालौर व सिरोही जिलों में कहीं-कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है. बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की मध्यम बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में आज केवल हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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26 जुलाई को भी दक्षिण पश्चिम भागों में हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में 26 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होने की संभावना है.
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पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 28 जुलाई से पुनः बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व उत्तर पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 27 से 29 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी होने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.