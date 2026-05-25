/नौ+तपा से झुलसेगा राजस्थान, हीटस्ट्रोक से अंगारे की तरह धधकेगी इन शहरों की धरती, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज 25 मई 2026 से नौतपा शुरू हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण आने वाले 9 दिनों (25 मई से 2 जून तक) में राज्य में भीषण गर्मी पड़ेगी. इस दौरान तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.
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मौसम विभाग के अनुसार, नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें अत्यंत तेज और सीधी पड़ती हैं, जिससे रेगिस्तानी इलाकों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चुरू, श्रीगंगानगर और नागौर में गर्मी चरम पर रहेगी.
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दिन का पारा 47-50 डिग्री तक और रात का तापमान भी 30 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है. नौतपा केवल गर्मी से जुड़ा नहीं है, बल्कि कृषि और मानसून के लिए भी बेहद अहम माना जाता है. मान्यता है कि नौतपा जितना तीव्र और शुष्क होगा, मानसून उतना ही अच्छा और लंबा होगा.
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इस दौरान पड़ी भीषण गर्मी समुद्री जल को गर्म करती है, जिससे बादल बनने की प्रक्रिया तेज होती है.
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राजस्थान के किसान नौतपा को अच्छे मानसून का संकेत मानते हैं. खरीफ फसलों जैसे बाजरा, मूंग, उड़द और तिलहन के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है.
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इस दौरान पड़ी भीषण गर्मी समुद्री जल को गर्म करती है, जिससे बादल बनने की प्रक्रिया तेज होती है. राजस्थान के किसान नौतपा को अच्छे मानसून का संकेत मानते हैं. खरीफ फसलों जैसे बाजरा, मूंग, उड़द और तिलहन के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है.
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नौतपा के दौरान स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलें. खूब पानी पिएं, नमक-चीनी का घोल या ORS लें. हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें. बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखें. पशु-पक्षियों के लिए पानी रखें.
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राजस्थान में नौतपा के ये 9 दिन गर्मी की परीक्षा के साथ-साथ अच्छे मानसून की उम्मीद भी लेकर आते हैं. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं.