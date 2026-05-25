/नौ+तपा से झुलसेगा राजस्थान, हीटस्ट्रोक से अंगारे की तरह धधकेगी इन शहरों की धरती, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज 25 मई 2026 से नौतपा शुरू हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण आने वाले 9 दिनों (25 मई से 2 जून तक) में राज्य में भीषण गर्मी पड़ेगी. इस दौरान तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.

