/राजस्थान में अगले 48 घंटे भीषण गर्मी का कहर! फिर पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, जानें ताजा अपडेट

Published: May 25, 2026, 05:12 PM | Updated: May 25, 2026, 05:12 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में आगामी 48 घंटे तक भीषण गर्मी देखने को मिलेगी. इसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.