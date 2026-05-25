- Home
- /Jaipur
- /राजस्थान में अगले 48 घंटे भीषण गर्मी का कहर! फिर पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, जानें ताजा अपडेट
राजस्थान में अगले 48 घंटे भीषण गर्मी का कहर! फिर पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, जानें ताजा अपडेट
Published: May 25, 2026, 05:12 PM|Updated: May 25, 2026, 05:12 PM
Rajasthan Weather: राजस्थान में आगामी 48 घंटे तक भीषण गर्मी देखने को मिलेगी. इसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.
1/8
Rajasthan Weatherराजस्थान इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है. प्रदेश में आगामी 48 घंटों तक भीषण गर्मी देखने को मिलेगी. इसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.
2/8
Rajasthan Weatherमौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में हीट वेव गर्म रात व धूल भरी हवाएं दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.0 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया.
3/8
Rajasthan Weatherवहीं सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस संगरिया हनुमानगढ़ में तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया.
4/8
Rajasthan Weatherराज्य में आगामी तीन से चार दिन अधिकांश भागों में मौसम शुष्क व तेज धूल भरी हवाएं (20-30 KMPH) चलने तथा तापमान में और 2-3 डिग्री से बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है.
5/8
Rajasthan Weather26 से 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री दर्ज होने व कहीं-कहीं तीव्र हीट वेव दर्ज होने की प्रबल संभावना है.
6/8
Rajasthan Weatherएक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 से 29 मई को राज्य के कुछ भागों में तेज आंधी (50-60 KMPH) व कहीं-कहीं बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.
7/8
Rajasthan Weatherइसके असर से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है. आंधी बारिश की गतिविधियां जून के प्रथम सप्ताह में भी जारी रहने की संभावना है.
8/8
Rajasthan Weatherआज राज्य के उत्तरी भागों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर में धूल भरी आंधी (20-30 KMPH) चलने की संभावना है.