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राजस्थान में अगले 48 घंटे भीषण गर्मी का कहर! फिर पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, जानें ताजा अपडेट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 25, 2026, 05:12 PM|Updated: May 25, 2026, 05:12 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में आगामी 48 घंटे तक भीषण गर्मी देखने को मिलेगी. इसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

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राजस्थान इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है. प्रदेश में आगामी 48 घंटों तक भीषण गर्मी देखने को मिलेगी. इसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.
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मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में हीट वेव गर्म रात व धूल भरी हवाएं दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.0 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया.
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वहीं सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस संगरिया हनुमानगढ़ में तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया.
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राज्य में आगामी तीन से चार दिन अधिकांश भागों में मौसम शुष्क व तेज धूल भरी हवाएं (20-30 KMPH) चलने तथा तापमान में और 2-3 डिग्री से बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है.
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26 से 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री दर्ज होने व कहीं-कहीं तीव्र हीट वेव दर्ज होने की प्रबल संभावना है.
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एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 से 29 मई को राज्य के कुछ भागों में तेज आंधी (50-60 KMPH) व कहीं-कहीं बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.
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इसके असर से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है. आंधी बारिश की गतिविधियां जून के प्रथम सप्ताह में भी जारी रहने की संभावना है.
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आज राज्य के उत्तरी भागों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर में धूल भरी आंधी (20-30 KMPH) चलने की संभावना है.
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