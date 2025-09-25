राजस्थान में 25 से 27 तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रही हैं काली घटाएं

1/7

राजस्थान के मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा.