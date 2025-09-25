Zee Rajasthan
राजस्थान में 25 से 27 तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रही हैं काली घटाएं

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 25 से 27 सितंबर 2025 तक मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रही काली घटाओं के कारण कई क्षेत्रों में तीव्र बारिश की संभावना जताई गई है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 25, 2025, 05:46 AM IST | Updated: Sep 25, 2025, 05:46 AM IST
राजस्थान के मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा.
विशेष रूप से उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. वहीं, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई गई है.