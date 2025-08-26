राजस्थान के 26-27 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी, 25 जिलों में अलर्ट जारी

1/7

राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है, जिसमें चूरू, पाली, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनूं, राजसमंद, बाड़मेर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. आज यानी मंगलवार को राज्य के 25 जिलों में येलो और ऑरेंज बारिश का अलर्ट जारी किया है.