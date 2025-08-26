Zee Rajasthan
राजस्थान के 26-27 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी, 25 जिलों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार मानसून की बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 26 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. राज्य के 25 जिलों में येलो और ऑरेंज बारिश का अलर्ट जारी किया है. 
 

Published: Aug 26, 2025, 16:53 IST | Updated: Aug 26, 2025, 16:53 IST
राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है, जिसमें चूरू, पाली, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनूं, राजसमंद, बाड़मेर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. आज यानी मंगलवार को राज्य के 25 जिलों में येलो और ऑरेंज बारिश का अलर्ट जारी किया है.
वहीं, उदयपुर, जालोर, सिरोही में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है और ऐसे में स्थानीय प्रशासन सतर्क है.