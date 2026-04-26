/जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, समेत 17 जिलों में पलटेगा मौसम, धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां बाड़मेर का पारा 45.7 डिग्री हो गया है. वहीं, दूसरी तरफ कई जिलों में बारिश देखी जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

