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जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, समेत 17 जिलों में पलटेगा मौसम, धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 26, 2026, 04:38 PM|Updated: Apr 26, 2026, 04:38 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां बाड़मेर का पारा 45.7 डिग्री हो गया है. वहीं, दूसरी तरफ कई जिलों में बारिश देखी जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 
 

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान का मौसम इन दिनों बुरी तरह बिगड़ गया है. कई जिलों में तेज गर्मी पड़ रही, तो वहीं कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखी जा रही है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत है.
Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग ने 26 अप्रैल को जोधपुर में मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर धूल के साथ तेज़ हवाएं (20-30 kmph) चलने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update3/7
इसके अलावा प्रदेश के जोधपुर समेत 17 जिलों और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी, हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर धूल के साथ तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
Rajasthan Weather Update4/7
17 जिलों में नागौर, जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, अजमेर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा, धौलपुर, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर शामिल हैं.
Rajasthan Weather Update5/7
इसके अलावा श्रीगंगानगर और फलोदी में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे भीषण लू चलने की संभावना जताई गई है.
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बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य में अलग-अलग स्थानों पर आंधी और तेज हवाएं (15-20 किमी प्रति घंटे) और हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखी गई. राज्य में अलग-अलग स्थानों पर गर्म हवाएं और ठंडी रातें देखी गईं.
Rajasthan Weather Update7/7
वहीं, राज्य में उष्णकटिबंधीय अधिकतम तापमान बाड़मेर में 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राज्य में सबसे कम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज किया गया.
Tags:
Rajasthan Weather
Jodhpur Weather

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