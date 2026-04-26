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कहीं गर्मी तो कहीं बारिश! राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी, 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 26, 2026, 05:14 PM|Updated: Apr 26, 2026, 05:14 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 26 अप्रैल को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ गरमी अपने चरम पर है. वहीं बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही. कहीं पर भयंकर गर्मी तो कहीं पर बारिश प्रदेश में के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है.
Rajasthan Weather2/7
राजस्थान में आज 26 अप्रैल को मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें नागौर, जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, अजमेर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा, धौलपुर, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर शामिल है.
Rajasthan Weather3/7
इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बूंदा-बांदी, हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर धूल के साथ तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है.
Rajasthan Weather4/7
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज होने के साथ ही कुछ जगहों पर मेघगर्जन और तेज झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की बारिश बूंदा-बांदी दर्ज की गई. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो औसत सामान्य तापमान से अधिक है.
Rajasthan Weather5/7
सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में तथा न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस जवाई बांध पाली में दर्ज किया गया. राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में 6.0 मिलीमीटर दर्ज की गई.
Rajasthan Weather6/7
राज्य के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने तथा आगामी दो दिन कहीं-कहीं हीट वेव दर्ज होने की संभावना है. इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज होने की संभावना है.
Rajasthan Weather7/7
एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी दो दिन तक शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों तथा 28 और 29 अप्रैल को पश्चिमी भाग शेखावाटी क्षेत्र और पूर्वी भाग में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ कहीं-कहीं पर धूल भरी आंधी व हल्की बूंदा-बांदी के साथ बारिश होने की संभावना है. 30 अप्रैल को हाड़ौती क्षेत्र और पूर्वी भाग में मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं धूल भरी आंधी व हल्की बूंदा-बांदी के साथ बारिश होने की संभावना है.
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Rajasthan Weather
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