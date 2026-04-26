/कहीं गर्मी तो कहीं बारिश! राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी, 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Published: Apr 26, 2026, 05:14 PM | Updated: Apr 26, 2026, 05:14 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 26 अप्रैल को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.