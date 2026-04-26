/राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक अलग ही तरह का मौसम देखने को मिल रहा है. भीषण गर्मी के बीच बारिश हो रही है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, 26 अप्रैल को 16 जिलों में 40 किमी की रफ्तार से आंधी और मेघगर्जन की चेतावनी जारी की गई है.
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राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है. वहीं, बाड़मेर का तापमान 45.7 डिग्री रहा, ये प्रदेश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया.
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वहीं, दूसरी तरफ, पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, सवाई माधोपुर और राजसमंद में तेज बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, 26 अप्रैल को 16 जिलों में तेज रफ्तार आंधी और मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा श्रीगंगानगर और फलोदी में भीषण लू चल सकती है.
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राज्य में बीते दिन अचानक मौसम ने करवट बदली. इस दौरान बीकानेर, सीकर, सवाई माधोपुर, राजसमंद और झुंझुनूं जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई.
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वहीं, बीकानेर के नोखा क्षेत्र और सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में दोपहर बाद लगभग 30 मिनट तक तेज बारिश दर्ज की गई. सबसे चौंकाने वाला बदलाव राजसमंद के कुंभलगढ़ में तो बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
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मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में हवा में नमी की मात्रा और स्थानीय मौसमी तंत्र की वजह से यह बदलाव देखा जा रहा है. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक, 26 अप्रैल के लिए प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव का अलर्ट जारी रहेगा.
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ऐसे में अजमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर संभागों में मेघगर्जन, वज्रपात और धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है हालांकि, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जैसे पश्चिमी जिलों में हीटवेव अभी जारी रहेगी.
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मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दो दिन बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे असर से प्रदेश के करीब 16 जिलों में तेज आंधी और मेघगर्जन के साथ बारिश होने के आसार हैं.