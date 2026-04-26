/राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक अलग ही तरह का मौसम देखने को मिल रहा है. भीषण गर्मी के बीच बारिश हो रही है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, 26 अप्रैल को 16 जिलों में 40 किमी की रफ्तार से आंधी और मेघगर्जन की चेतावनी जारी की गई है.

