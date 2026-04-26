/राजस्थान के लिए एक्टिव होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ! प्रदेश को बारिश से ठंडक देने का प्लान बना रहा मौसम

Published: Apr 26, 2026, 05:55 AM | Updated: Apr 26, 2026, 05:55 AM



Rajasthan weather update: आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव की संभावना है.