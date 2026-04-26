/राजस्थान के लिए एक्टिव होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ! प्रदेश को बारिश से ठंडक देने का प्लान बना रहा मौसम

Rajasthan weather update: आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव की संभावना है.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 25 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा 26 से 28 अप्रैल तक पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ काफी धूल भरी आंधी और हल्की बूँदाबाँदी/हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है. इस सिस्टम के कारण वायुमंडल में नमी का स्तर कुछ बढ़ा है, जिससे बादल बनने और गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
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विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिलों में 25 अप्रैल को दोपहर के बाद तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. वहीं 26 से 28 अप्रैल के दौरान यह प्रभाव उत्तरी राजस्थान के चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्रों तक फैल सकता है.
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मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे धूल उड़ने और दृश्यता कम होने की आशंका रहेगी. खासकर किसानों और खेतिहर मजदूरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
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साथ ही, यात्रा कर रहे लोगों को भी धूल भरी आंधी के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है और वाहन चलाते समय सतर्कता की जरूरत पड़ेगी.
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जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इस संबंध में एक आधिकारिक बुलेटिन जारी किया है. बुलेटिन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह पश्चिमी विक्षोभ कमजोर है, इसलिए भारी बारिश की संभावना नहीं है. केवल हल्की बूँदाबाँदी या कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश ही हो सकती है. हालांकि, मेघगर्जन और आंधी के साथ बिजली गिरने की भी हल्की-फुल्की संभावना बनी रह सकती है.
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इस मौसम परिवर्तन का असर न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकता है. हालांकि राजस्थान में इसका प्रभाव सबसे अधिक होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी अपडेट्स नियमित रूप से चेक करते रहें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन या मौसम केंद्र से संपर्क करें.
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विशेषज्ञों के मुताबिक, अप्रैल के अंतिम दिनों में ऐसे कमजोर विक्षोभ का आना आम बात है, लेकिन इनके कारण कभी-कभी तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है. फिलहाल राजस्थान के अधिकांश इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी है, ऐसे में यह हल्की बारिश और आंधी कुछ राहत प्रदान कर सकती है, लेकिन साथ ही धूल भरी आंधी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए श्वास रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.