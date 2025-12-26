2/9

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में शीत लहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. बीकानेर, नागौर, डीडवाना, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली, खैरथल तिजारा, अलवर, करौली, दौसा, डीग, भरतपुर और धौलपुर जिलों में भारी से अति भारी शीत लहर चलने की संभावना है. इस दौरान तापमान में और गिरावट आएगी, गलन बढ़ेगी और सुबह-शाम घना कोहरा छा सकता है.