Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में अगले तीन दिन रोंगटे खड़े करेगी शीतलहर, IMD ने इन 14 जिलों में जारी किया भारी से अति भारी ठंड का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: जयपुर. राजस्थान में सर्दी का सितम अब और बढ़ने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने चेतावनी जारी की है कि राज्य के कुछ हिस्सों में आगामी तीन दिनों तक शीत लहर चलने की संभावना है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 26, 2025, 05:49 AM IST | Updated: Dec 26, 2025, 05:49 AM IST
1/9

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/9
इस दौरान तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे गलन बढ़ेगी और लोगों को कंपकंपाती ठंड का सामना करना पड़ेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि यह दौर खासकर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में ज्यादा असर दिखाएगा, जहां रातें बेहद ठंडी हो जाएंगी.
2/9

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/9
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में शीत लहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. बीकानेर, नागौर, डीडवाना, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली, खैरथल तिजारा, अलवर, करौली, दौसा, डीग, भरतपुर और धौलपुर जिलों में भारी से अति भारी शीत लहर चलने की संभावना है. इस दौरान तापमान में और गिरावट आएगी, गलन बढ़ेगी और सुबह-शाम घना कोहरा छा सकता है.