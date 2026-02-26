Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में गर्मी की दस्तक! बाड़मेर में 36 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को पूरे राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Feb 26, 2026, 05:03 PM IST | Updated:Feb 26, 2026, 05:03 PM IST
1/6

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/6
राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को पूरे राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के किसी भी जिले में बारिश दर्ज नहीं की गई. पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों हिस्सों में आसमान साफ रहा.
2/6

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/6
अगर तापमान की बात करें, तो दिन में हल्की गर्मी का अहसास बढ़ने लगा है. प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 36.3 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं जैसलमेर और फलोदी में भी तापमान 34 डिग्री से ऊपर पहुंचा. जयपुर में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री दर्ज किया गया.