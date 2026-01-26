Zee Rajasthan
राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 जनवरी को इन जिलों में बारिश की संभावना

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी भारत सहित राजस्थान के कई इलाकों में सक्रिय होने वाला है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Jan 26, 2026, 05:00 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 05:00 PM IST
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. आज 26 जनवरी को एक बार फिर से बादल छाए रहने और हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है.
मौसम के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी भारत सहित राजस्थान के कई इलाकों में सक्रिय होने वाला है. इस सिस्टम के असर से आज 26 जनवरी को एक बार फिर से बादल छाए रहने और हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां शुरू होने की प्रबल संभावना है.