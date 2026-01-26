राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 जनवरी को इन जिलों में बारिश की संभावना

2/7

मौसम के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी भारत सहित राजस्थान के कई इलाकों में सक्रिय होने वाला है. इस सिस्टम के असर से आज 26 जनवरी को एक बार फिर से बादल छाए रहने और हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां शुरू होने की प्रबल संभावना है.