/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ बारिश करेगी अटैक, बीकानेर, चूरू, नागौर समेत इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है.
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विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है. इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है.
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आईएमडी द्वारा जारी चेतावनी के मुताबिक बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनूं, सीकर, डीडवाना-कुचामन, बारां और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.
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इन इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से मौसम के ताजा अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी है.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है. दिनभर की उमस और गर्मी के बाद शाम या सुबह के समय अचानक बादल छा सकते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो सकती है.
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हालांकि यह चेतावनी पूरे जिले में एक समान प्रभावी नहीं होगी, बल्कि कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही मौसम का असर अधिक देखने को मिल सकता है. ऐसे में लोगों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि पूरे जिले में समान स्थिति रहेगी.
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मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल किसी बड़े खतरे की आशंका नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं.
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विशेष रूप से खेतों में काम कर रहे किसानों, खुले स्थानों पर मौजूद लोगों, सड़क यात्रा करने वाले यात्रियों और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. तेज हवाओं के कारण कमजोर पेड़, होर्डिंग, टीन शेड और अस्थायी ढांचे प्रभावित हो सकते हैं.
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आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. खराब मौसम की स्थिति में किसी सुरक्षित भवन के भीतर शरण लें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से परहेज करें.
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साथ ही बिजली चमकने के दौरान धातु की वस्तुओं, खुले पानी के स्रोतों तथा बिजली के उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
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मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नाउकास्ट (Nowcast) चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए जारी की गई है और इसका उद्देश्य लोगों को समय रहते सतर्क करना है, ताकि मौसम से जुड़े संभावित जोखिमों को कम किया जा सके. विभाग ने नागरिकों से प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट का पालन करने तथा अफवाहों से बचने की भी अपील की है.