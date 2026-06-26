/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ बारिश करेगी अटैक, बीकानेर, चूरू, नागौर समेत इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है.