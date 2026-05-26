/राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, आने वाले 3 दिन हीटवेव का अलर्ट जारी

राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है. राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पारा और बढ़ सकता है. ऐसे में जानिए मौसम का ताजा अपडेट.

