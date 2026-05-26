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राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, आने वाले 3 दिन हीटवेव का अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 26, 2026, 12:57 PM|Updated: May 26, 2026, 12:57 PM

राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है. राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पारा और बढ़ सकता है. ऐसे में जानिए मौसम का ताजा अपडेट.  
 

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Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी राजस्थान के चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे इलाकों में भीषण लू का दौर लगातार जारी है. वहीं, पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.
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बीते 24 घंटों के दौरान चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहे, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. दिनभर चलने वाली गर्म हवाओं और रात में भी कम राहत मिलने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
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गर्मी इतनी बढ़ गई है कि दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है.
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मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में आने वाले तीन से चार दिनों तक हीटवेव का असर ऐसे ही बना रहेगा. कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है.
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Rajasthan Weather Update

लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है. ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने की सलाह दी है. प्रदेश में फिलहाल गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं.
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पिछले 24 घंटो की बात करें तो राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में कहीं कहीं पर उष्ण लहर और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर उष्ण रात दर्ज की गई.
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सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस कोटा में और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस कोटा में और निम्नतम न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया.
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