/राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 26 मई को भीषण गर्मी का असर जारी है. कोटा में पारा 45.6°C पहुंचा, जबकि कई जिलों में हीटवेव और ऊष्ण रात्रि का ऑरेंज अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे आंधी, गरज-चमक और बारिश की शुरुआत हो सकती है.