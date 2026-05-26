/राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 26 मई को भीषण गर्मी का असर जारी है. कोटा में पारा 45.6°C पहुंचा, जबकि कई जिलों में हीटवेव और ऊष्ण रात्रि का ऑरेंज अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे आंधी, गरज-चमक और बारिश की शुरुआत हो सकती है.
1/7
Rajasthan Weather Update
राजस्थान में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. मंगलवार 26 मई 2026 की शाम तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा और तेज धूप के साथ गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया. दिनभर कई शहरों में सड़कें सूनी नजर आईं और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिन तक हीटवेव और ऊष्ण रात्रि का असर जारी रहने की चेतावनी दी है.
2/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं लू और गर्म रातें दर्ज की गईं. सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस कोटा में रिकॉर्ड किया गया. वहीं कोटा में ही न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली. दूसरी तरफ सिरोही सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
3/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहने की संभावना है. खासतौर पर बीकानेर संभाग, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कई जगह पारा 46 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है. इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है.
4/7
Rajasthan Weather Update
दिनभर चलने वाली गर्म हवाओं और रात में भी बनी रहने वाली उमस के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है. डॉक्टरों ने दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है. कई शहरों में दोपहर के समय बाजारों में भीड़ कम देखने को मिली.
5/7
Rajasthan Weather Update
हालांकि भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद भी जताई है. विभाग के अनुसार 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है. इसके असर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. कई जिलों में तेज धूलभरी आंधी, गरज-चमक और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.
6/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई के बाद आंधी और बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है. जून के पहले सप्ताह तक प्रदेश के कई इलाकों में रुक-रुक कर मौसम बदल सकता है. आंधी और बारिश का असर बढ़ने के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है.
7/7
Rajasthan Weather Update
27 मई को भी राजस्थान में मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने वाला है. ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी, लू और ऊष्ण रात्रि का असर बना रहेगा. पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. फिलहाल लोगों को अगले दो दिन तक तेज गर्मी से राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं.