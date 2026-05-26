/राजस्थान के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: May 26, 2026, 05:54 AM | Updated: May 26, 2026, 05:54 AM

Rajasthan weather update: राजस्थान में भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है. मौसम विभाग ने 26 मई को प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है. पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक गर्मी अपने चरम पर रहने वाली है.

