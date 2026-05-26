/राजस्थान के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan weather update: राजस्थान में भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है. मौसम विभाग ने 26 मई को प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है. पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक गर्मी अपने चरम पर रहने वाली है.
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मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, सीकर, उदयपुर, अनूपगढ़, अलवर, करौली, अजमेर, जोधपुर, चूरू और धौलपुर सहित कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी. इन क्षेत्रों में लू चलने की संभावना है और तापमान काफी ऊंचे स्तर पर रह सकता है. लोग विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि दोपहर के समय गर्म हवाओं के थपेड़े और तेज धूप बेहद परेशान करने वाली होगी.
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राजधानी जयपुर में 26 मई को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रात में भी उमस भरी गर्मी बनी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलना मुश्किल होगा.
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मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है. दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बाहर निकलने से बचने, खूब पानी पीने, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और बच्चों व बुजुर्गों की खास देखभाल करने की अपील की गई है.
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प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहने वाला है. बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे इलाकों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है. ऐसे में पशुपालकों और किसानों को भी अपनी फसलों और मवेशियों का विशेष ध्यान रखना होगा.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नौतपा के इस दौर में गर्मी अभी और बढ़ सकती है. हालांकि, 28-29 मई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके बाद कुछ जिलों में आंधी-बारिश के साथ गर्मी से राहत मिल सकती है.
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स्वास्थ्य विभाग ने भी गर्मी से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है. लोगों से कहा गया है कि वे लू लगने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें. स्कूलों में दोपहर की छुट्टियों का समय बढ़ा दिया गया है.
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कुल मिलाकर 26 मई को राजस्थान में मौसम काफी गर्म और परेशान करने वाला रहने वाला है. नागरिकों से अपील है कि वे मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और अनावश्यक रूप से दोपहर में बाहर न निकलें.