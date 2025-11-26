राजस्थान में बादल गरजने के साथ इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Published: Nov 26, 2025, 12:49 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 12:49 PM IST
Rajasthan Weather Update
27-28 नवंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में हल्की बारिश और गरज के साथ बादल छाने की संभावना है. इसके अलावा, राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ने की संभावना है.
जयपुर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान साफ रहेगा लेकिन हवा में ठंडक महसूस की जा सकती है.