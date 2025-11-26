राजस्थान में बादल गरजने के साथ इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

1/7

27-28 नवंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में हल्की बारिश और गरज के साथ बादल छाने की संभावना है. इसके अलावा, राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ने की संभावना है.