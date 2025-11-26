Zee Rajasthan
राजस्थान में बादल गरजने के साथ इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग का कहना है कि  भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का आसार हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 26, 2025, 12:49 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 12:49 PM IST
Rajasthan Weather Update

27-28 नवंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में हल्की बारिश और गरज के साथ बादल छाने की संभावना है. इसके अलावा, राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update

जयपुर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान साफ रहेगा लेकिन हवा में ठंडक महसूस की जा सकती है.