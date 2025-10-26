Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, अगले दो दिन झमाझम बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम अब करवट ले रहा है. मौसम विभाग ने दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के लिए 27 और 28 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 26, 2025, 04:40 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 04:40 PM IST
1/8

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/8
राजस्थान में मौसम अब करवट ले रहा है, जहां एक ओर तापमान में गिरावट हो रही है. वहीं दूसरी तरफ अब कई जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा. मौसम विभाग ने दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के लिए 27 और 28 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
2/8

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/8
मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब आज तेज होकर गहरा अवदाब यानि डीप डिप्रेशन में बदल गया है. इसके अगले 24 घंटो में और तेज होकर चक्रवाती तूफान बनने और 28 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश तट की ओर तेज चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की संभावना है.