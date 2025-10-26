राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, अगले दो दिन झमाझम बारिश का अलर्ट!

2/8

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब आज तेज होकर गहरा अवदाब यानि डीप डिप्रेशन में बदल गया है. इसके अगले 24 घंटो में और तेज होकर चक्रवाती तूफान बनने और 28 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश तट की ओर तेज चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की संभावना है.