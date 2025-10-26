राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, अगले दो दिन झमाझम बारिश का अलर्ट!

Published: Oct 26, 2025, 04:40 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 04:40 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में मौसम अब करवट ले रहा है, जहां एक ओर तापमान में गिरावट हो रही है. वहीं दूसरी तरफ अब कई जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा. मौसम विभाग ने दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के लिए 27 और 28 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Weather
मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब आज तेज होकर गहरा अवदाब यानि डीप डिप्रेशन में बदल गया है. इसके अगले 24 घंटो में और तेज होकर चक्रवाती तूफान बनने और 28 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश तट की ओर तेज चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की संभावना है.