राजस्थान के इन दो संभागों में बारिश का अलर्ट! जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में लगभग-लगभग इलाकों में मानसून विदा हो चुका है. पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 2-3 दिन तक जारी रहने की संभावना है.