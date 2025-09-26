राजस्थान के इन दो संभागों में बारिश का अलर्ट! जानें मौसम का ताजा अपडेट
Rajasthan Weather: राजस्थान में लगभग-लगभग इलाकों में मानसून विदा हो चुका है. पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 2-3 दिन तक जारी रहने की संभावना है.
Published: Sep 26, 2025, 05:03 PM IST | Updated: Sep 26, 2025, 05:03 PM IST
मौसम विभाग के अनुसार, आज 26 सितंबर को प्रदेश के उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जताई है.