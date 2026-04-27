/चूरू और सीकर की चिलचिलाती गर्मी के बीच गुलाटी मारेगा मौसम, धूलभरी आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने चूरू और सीकर जिले में भी बादल गरजने के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. इस दौरान तेद अंधड़ भी चल सकती है. जानें आगामी घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल.