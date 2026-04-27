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चूरू और सीकर की चिलचिलाती गर्मी के बीच गुलाटी मारेगा मौसम, धूलभरी आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 27, 2026, 04:09 PM|Updated: Apr 27, 2026, 04:09 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने चूरू और सीकर जिले में भी बादल गरजने के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. इस दौरान तेद अंधड़ भी चल सकती है. जानें आगामी घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल. 

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मौसम विभाग के अनुसार, चूरू और सीकर जिले के इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही आकाशीय बिजली, तेज अंधड़ (गति 40-50 Kmph) चलने की संभावना जताई गई है. इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.
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इसके अलावा नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली, तेज हवाएं भी चल सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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वहीं, सवाईमाधोपुर, टोक, बूंदी, बारा, कोटा, अबपुर, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर पर धूलभरी तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है. इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
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मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव को लेकर संभावना जताई है. साथ ही कई जिलों में बादल गरजने के साथ बारिश और आंधी चलने की चेतावनी जारी की है.
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मौसम विभाग ने सलाह देते हुए कहा है कि दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से न निकलें. ज्यादा पानी, नींबू पानी, छाछ पिएं. साथ ही सिर ढकें, हल्के कपड़े पहनें. बुजुर्गों-बच्चों का खास ध्यान रखें.
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मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिससे 2-3°C गिर सकती है. इससे लू से राहत मिलेगी. 27 से 29 अप्रैल के बीच पूरे राजस्थान में कई जगहों पर हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.
Tags:
Rajasthan Weather
rajasthan weather update

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