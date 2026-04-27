/राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच 27 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ बारिश, येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: इन दिनों राजस्थान का मौसम लगातार बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग मुताबिक, 27 अप्रैल को राज्य अधिकांश हिस्सों में तापमान बहुत ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. हालांकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

