/राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच 27 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ बारिश, येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: इन दिनों राजस्थान का मौसम लगातार बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग मुताबिक, 27 अप्रैल को राज्य अधिकांश हिस्सों में तापमान बहुत ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. हालांकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
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राजस्थान में मौसम के दो रूप देखने को मिल रही है. कही बारिश हो रही है, तो कही तेज लू चल रही है. 27 अप्रैल को राज्य अधिकांश हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है.
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वहीं, मौसम विभाग ने जयपुर, अलवर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर बादल गरजने के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर धूल के साथ तेज हवा चलने की संभावना है.
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मौसम विभाग के मुताबिक, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री, जैसलमेर में 44.9 डिग्री, जोधपुर शहर में 44.4 डिग्री, बीकानेर में 44.5 डिग्री तापमान रहा.
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वहीं, पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 44.2 डिग्री, पिलानी में 43.7 डिग्री, कोटा में तापमान 44.3 डिग्री रहा. जयपुर और अलवर में भी तापमान 41 से 42 डिग्री के बीच दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग के मुताबिक, 27 अप्रैल को कुछ इलाकों में तेज हवाएं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है.
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मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में अधिक गिरावट होने के आसार नहीं हैं हालांकि बादल छाने, आंधी और हल्की बारिश की वजह से कुछ वक्त के लिए राहत मिलेगी.
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मौसम विभाग के मुताबिक, 27 अप्रैल को भी प्रदेश में तेज गर्मी जारी रहने वाली है. कई इलाकों में हीटवेव चल सकती है, जिससे पारा और बढ़ सकता है.