/राजस्थान के 16 जिलों में होगी तूफानी बारिश! मौसम विभाग ने जारी किए ऑरेंज और येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 27 अप्रैल 2026 की शाम के बाद जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट जारी हुआ है. कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट के साथ बारिश, मेघगर्जन और तेज आंधी की संभावना जताई गई है. हवाएं 20 से 70 किमी/घंटा तक चल सकती हैं.