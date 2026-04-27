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राजस्थान के 16 जिलों में होगी तूफानी बारिश! मौसम विभाग ने जारी किए ऑरेंज और येलो अलर्ट

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 27, 2026, 07:49 PM|Updated: Apr 27, 2026, 07:49 PM

Rajasthan Weather Update: 27 अप्रैल 2026 की शाम के बाद जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट जारी हुआ है. कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट के साथ बारिश, मेघगर्जन और तेज आंधी की संभावना जताई गई है. हवाएं 20 से 70 किमी/घंटा तक चल सकती हैं.

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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से 27 अप्रैल 2026 की शाम 7 बजे के बाद राजस्थान के कई जिलों के लिए ताजा Nowcast Warning जारी किया गया है. इस अपडेट में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के तेजी से बदलने और कहीं-कहीं तेज हवा, बारिश और मेघगर्जन की संभावना जताई गई है.
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सबसे पहले ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया गया है. इसमें बूंदी, सवाई माधोपुर, सीकर, बीकानेर, जयपुर और जयपुर शहर व आसपास के क्षेत्र शामिल हैं. इन इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में हवा की रफ्तार लगभग 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तेज हवाओं और आंधी के कारण पेड़, बिजली लाइनें, कच्चे मकान और खड़ी फसलें प्रभावित हो सकती हैं. विभाग ने इसे गंभीर मौसम स्थिति मानते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
Rajasthan Weather Update4/7
वहीं येलो अलर्ट (Yellow Alert) भी जारी किया गया है, जिसमें दौसा, अलवर, टोंक, धौलपुर, करौली, डीग, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर जैसे जिले शामिल हैं. इन इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है.
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इसके साथ ही इन जिलों में कुछ जगहों पर धूल भरी तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है. शाम के समय मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट भी संभव है.
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मौसम विभाग ने साफ किया है कि ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, जबकि येलो अलर्ट वाले जिलों में भी मौसम पर नजर बनाए रखना जरूरी है. खासकर खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचने की सलाह दी गई है.
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27 अप्रैल 2026 की शाम के बाद राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने के संकेत हैं. कहीं तेज आंधी और बारिश तो कहीं हल्की बूंदाबांदी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग के अपडेट पर लगातार नजर रखें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें.
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