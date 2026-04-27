/राजस्थान में आज से बारिश का दौर जारी! चूरू, झुंझुनू,सीकर से लेकर इन शहरों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 अप्रैल 2026 को सुबह 4 बजे एक महत्वपूर्ण तात्कालिक चेतावनी जारी की है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में मौसम की बदलती परिस्थितियों को लेकर नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की गई है.

