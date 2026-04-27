/राजस्थान में आज से बारिश का दौर जारी! चूरू, झुंझुनू,सीकर से लेकर इन शहरों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 अप्रैल 2026 को सुबह 4 बजे एक महत्वपूर्ण तात्कालिक चेतावनी जारी की है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में मौसम की बदलती परिस्थितियों को लेकर नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की गई है.
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इस चेतावनी के अनुसार, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ बिजली चमकने, हल्की बारिश या ओलावृष्टि और धूल भरी तेज हवाओं (20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार) की संभावना जताई गई है. यह येलो वार्निंग है, जिसका सीधा मतलब है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखें और सावधानी बरतें, हालांकि यह कोई अत्यधिक खतरनाक स्थिति नहीं है.
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि मेघगर्जन के दौरान लोग सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लें, पेड़ों के नीचे, बिजली के खंभों या ऊंची संरचनाओं के पास न खड़े हों और मौसम सामान्य होने तक इंतजार करें. इस चेतावनी की वैधता अगले तीन घंटों तक है और अधिक जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/jaipur/ पर जाकर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है.
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राजस्थान में इन दिनों गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुछ भागों में हीटवेव की स्थिति अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है. इससे लोगों को दिन के समय बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों के लिए. लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से मौसम में सकारात्मक बदलाव आने वाला है.
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दोपहर बाद अगले 3-4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी (40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार) और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. इस मौसमी गतिविधि से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की प्रबल संभावना जताई गई है, जो गर्मी से त्रस्त लोगों को काफी राहत प्रदान करेगी. पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश और आंधी लाने वाला एक सामान्य मौसमी सिस्टम है, जबकि पूर्वी हवाएं नमी लेकर आती हैं, जिससे प्री-मॉनसून गतिविधियां तेज हो जाती हैं.
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इस मौसम बदलाव का कृषि, यातायात और दैनिक जीवन पर भी असर पड़ने की उम्मीद है. किसानों को सलाह दी जाती है कि खेतों में लगी फसलों को तेज हवा और संभावित ओलावृष्टि से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करें, क्योंकि अप्रैल के अंत में खड़ी फसलें नाजुक होती हैं. शहरों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, खासकर दोपहर के बाद जब आंधी की संभावना बढ़ जाती है.
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घरों में बिजली के उपकरणों को अनप्लग रखें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुले में न करें और यदि बाहर हैं तो तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं. यातायात विभाग को भी सड़कों पर सतर्कता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि धूल भरी तेज हवाएं दृश्यता कम कर सकती हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा सकती हैं. आईएमडी की यह चेतावनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय राज्य है, जहां अचानक मौसम परिवर्तन अक्सर देखा जाता है. अप्रैल-मई में हीटवेव और प्री-मॉनसून थंडरस्टॉर्म्स आम हैं, जो गर्मी के साथ-साथ कुछ राहत भी देते हैं.
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विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे आधिकारिक स्रोतों से ही मौसम की जानकारी लें और अफवाहों पर ध्यान न दें. यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो स्थानीय प्रशासन या आपातकालीन नंबरों पर संपर्क करें. यह चेतावनी राज्य के अन्य जिलों में भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है, इसलिए पूरे राजस्थान के लोगों को मौसम ऐप्स या टीवी चैनलों पर नजर रखनी चाहिए. कुल मिलाकर, येलो वार्निंग के साथ-साथ आने वाले दिनों में बारिश और आंधी की संभावना गर्मी से राहत का संकेत दे रही है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ही इसका स्वागत करें.
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आईएमडी जयपुर केंद्र के वैज्ञानिकों ने इस पूर्वानुमान को सावधानीपूर्वक तैयार किया है ताकि जन-जीवन को न्यूनतम नुकसान हो. यदि आप राजस्थान के इन प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को इन सुझावों के बारे में बताएं और तैयार रहें.
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मौसम विज्ञान विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त चेतावनियां जारी की जाएंगी. इस तरह की गतिविधियां न केवल तापमान को संतुलित करती हैं बल्कि पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाती हैं, जैसे धूल के कणों का कम होना और हवा का शुद्धिकरण. कुल मिलाकर, यह चेतावनी लोगों को जागरूक करने और समय पर सावधानी बरतने का अवसर प्रदान करती है.