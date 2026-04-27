/राजस्थान में इंद्रदेव बरपा रहे कहर! इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट

Published: Apr 27, 2026, 04:31 PM | Updated: Apr 27, 2026, 04:31 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 27 अप्रैल को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया है.