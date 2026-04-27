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राजस्थान में इंद्रदेव बरपा रहे कहर! इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 27, 2026, 04:31 PM|Updated: Apr 27, 2026, 04:31 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 27 अप्रैल को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में आज 27 अप्रैल को मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया है. सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, जयपुर और हनुमानगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बूंदा-बांदी, हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर धूल के साथ तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है.
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वहीं मौसम विभाग ने चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली और तेज अंधड़ (40-50 Kmph) आने की संभावना है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज होने के साथ ही कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और तेज झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की बारिश बूंदा-बांदी दर्ज की गई. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो औसत सामान्य तापमान से अधिक है.
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सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में तथा न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर सीकर में दर्ज किया गया. राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश फलौदी में 4.0 मिलमीटर दर्ज की गई.
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आगामी दिनों राज्य के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने तथा आगामी दो दिन कहीं-कहीं हीट वेव दर्ज होने की संभावना है. इस दौरान राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज होने की संभावना है.
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एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों तथा 28 और 29 अप्रैल को पश्चिमी भाग व शेखावाटी क्षेत्र और पूर्वी भाग में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं धूल भरी आंधी व हल्की बूंदा-बांदी हल्की बारिश होने की संभावना है.
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वहीं 30 अप्रैल और 1 मई को जयपुर व भरतपुर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ कहीं-कहीं धूल भरी आंधी व हल्की बूंदा-बांदी के साथ बारिश होने की संभावना है.
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