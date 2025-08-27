राजस्थान में मानसून ने फिर से पकड़ी रफ्तार, इन 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी

1/7

राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है.