राजस्थान में मानसून ने फिर से पकड़ी रफ्तार, इन 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Published: Aug 27, 2025, 17:20 IST | Updated: Aug 27, 2025, 17:20 IST
1/7
Rajasthan Weather
1/7
राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है.
2/7
Rajasthan Weather
2/7
मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. जिलमें नागौर, पाली, अजमेर, बूंदी, झालावाड़, झुंझुनू, जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक शामिल है. इन जिलों में अगले 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधि बनी रहने की संभावना जताई जा रही है.