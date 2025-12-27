Zee Rajasthan
अलवर-सीकर समेत 6 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, 2 दिन तक जयपुर में छा सकते हैं बादल! पढ़ें आज का मौसम अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का असर जारी है. 27 दिसंबर को दोपहर बाद भी ठंडी हवा चलती रही. कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा. कुछ जगह शीतलहर का अलर्ट है. अगले दो दिन तापमान 2 डिग्री तक और गिर सकता है.

Published: Dec 27, 2025, 12:21 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 12:21 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 27 दिसंबर को दोपहर के बाद भी सर्दी का असर साफ देखने को मिल रहा है. हालांकि राज्य में बीते दो दिनों की कड़ाके की ठंड के बाद थोड़ी राहत जरूर महसूस की गई है, लेकिन शीतलहर के चलते ठिठुरन बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले दो दिनों तक तापमान करीब 2 डिग्री तक और गिर सकता है, जिससे सर्दी का असर देखने फिर से तेजी से देखने को मिल सकता है.
राज्य में दोपहर को धूप निकलने के बावजूद भी ठंडी हवाओं से गर्मी का एहसास नहीं होने दिया. इसी के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई, इसका मतलब है कि अब दिन में भी पहले की तुलना अधिक ठंड का एहसास हो रहा है. करौली में तो न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुचा, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम रहा. वहीं बाड़मेर में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.