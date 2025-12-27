अलवर-सीकर समेत 6 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, 2 दिन तक जयपुर में छा सकते हैं बादल! पढ़ें आज का मौसम अपडेट

1/7

राजस्थान में 27 दिसंबर को दोपहर के बाद भी सर्दी का असर साफ देखने को मिल रहा है. हालांकि राज्य में बीते दो दिनों की कड़ाके की ठंड के बाद थोड़ी राहत जरूर महसूस की गई है, लेकिन शीतलहर के चलते ठिठुरन बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले दो दिनों तक तापमान करीब 2 डिग्री तक और गिर सकता है, जिससे सर्दी का असर देखने फिर से तेजी से देखने को मिल सकता है.