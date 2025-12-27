राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के सबसे ठंडे शहर

1/8

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है. हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराकर आ रही उत्तरी हवाओं ने मरुधरा को ठिठुरा दिया है. वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. वहीं स्थिति यह है कि लोग दिन भर अलाव और गरम कपड़ों में रहने को मजबूर हैं.