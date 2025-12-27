राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Published: Dec 27, 2025, 10:41 AM IST | Updated: Dec 27, 2025, 10:41 AM IST
Rajasthan Weather Update Today
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है. हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराकर आ रही उत्तरी हवाओं ने मरुधरा को ठिठुरा दिया है. वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. वहीं स्थिति यह है कि लोग दिन भर अलाव और गरम कपड़ों में रहने को मजबूर हैं.
आज सुबह के मौसम के आंकड़ों ने लोगों को चौंका दिया है.वहीं शेखावाटी इलाके के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड दर्ज की गई है. साथ ही करौली आज प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा.