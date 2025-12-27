Zee Rajasthan
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है. फतेहपुर (सीकर) सबसे ठंडा रहा. जानें आज राजस्थान के टॉप 10 सबसे ठंडे शहर, न्यूनतम तापमान और शीतलहर किन जिलों में जारी है.
 

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 27, 2025, 10:41 AM IST | Updated: Dec 27, 2025, 10:41 AM IST
Rajasthan Weather Update Today

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है. हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराकर आ रही उत्तरी हवाओं ने मरुधरा को ठिठुरा दिया है. वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. वहीं स्थिति यह है कि लोग दिन भर अलाव और गरम कपड़ों में रहने को मजबूर हैं.
Rajasthan Weather Update Today

आज सुबह के मौसम के आंकड़ों ने लोगों को चौंका दिया है.वहीं शेखावाटी इलाके के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड दर्ज की गई है. साथ ही करौली आज प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा.