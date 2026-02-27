कहीं सर्दी तो कहीं गर्मी... राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी, 2 मार्च से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ!

1/6

राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 27 फरवरी 2026 को पूरे राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा.