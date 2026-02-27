Zee Rajasthan
कहीं सर्दी तो कहीं गर्मी... राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी, 2 मार्च से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ!

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को पूरे राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है.

Published:Feb 27, 2026, 04:46 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 04:46 PM IST
राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 27 फरवरी 2026 को पूरे राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा.
राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में दर्ज किया गया. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में 10.2 डिग्री दर्ज हुआ.