राजस्थान में धूलभरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में ऑरेंज- येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज यानी 27 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने के आसार हैं. एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने और बारिश होने के आसार हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published: Jan 27, 2026, 12:03 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 12:03 PM IST
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल रहा है. ऐसे में जयपुर के साथ 10 जिलों में बारिश और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 12 जिलों में यलो अलर्ट है. जयपुर में 27 जनवरी को सुबह धूलभरी हवाएं चलीं और हल्की बूंदाबांदी हुई.
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 27 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.