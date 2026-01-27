राजस्थान में धूलभरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में ऑरेंज- येलो अलर्ट जारी

1/7

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल रहा है. ऐसे में जयपुर के साथ 10 जिलों में बारिश और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 12 जिलों में यलो अलर्ट है. जयपुर में 27 जनवरी को सुबह धूलभरी हवाएं चलीं और हल्की बूंदाबांदी हुई.