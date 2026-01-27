राजस्थान में धूलभरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में ऑरेंज- येलो अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज यानी 27 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने के आसार हैं. एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने और बारिश होने के आसार हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल रहा है. ऐसे में जयपुर के साथ 10 जिलों में बारिश और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 12 जिलों में यलो अलर्ट है. जयपुर में 27 जनवरी को सुबह धूलभरी हवाएं चलीं और हल्की बूंदाबांदी हुई.
राजस्थान में 27 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.