/राजस्थान के 7 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहे काले बादल! इन शहरों में गरज चमक के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी

Published: Jun 27, 2026, 05:50 AM | Updated: Jun 27, 2026, 05:50 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने राज्य के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी की है.