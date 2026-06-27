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राजस्थान के 7 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहे काले बादल! इन शहरों में गरज चमक के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 27, 2026, 05:50 AM|Updated: Jun 27, 2026, 05:50 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने राज्य के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी की है. 

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विभाग के अनुसार अगले तीन घंटों के दौरान प्रदेश के बीकानेर, नागौर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, मेघगर्जन और बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसे देखते हुए इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में अचानक मौसम बदल सकता है. तेज हवाओं के साथ बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है, जबकि गरज-चमक के दौरान वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं. हालांकि विभाग का कहना है कि इस चेतावनी के दौरान किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है.
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विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण दक्षिणी और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं.
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इसके चलते कई स्थानों पर अचानक बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम में इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट आने और लोगों को उमस से राहत मिलने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. मेघगर्जन के समय खुले मैदान, ऊंचे स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें.
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किसान खेतों में कार्य करते समय विशेष सावधानी बरतें और बिजली चमकने की स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. वाहन चालकों को भी तेज हवाओं और कम दृश्यता के दौरान सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है.
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मौसम केंद्र जयपुर ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह तात्कालिक (Nowcast) चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए प्रभावी रहेगी. इसके बाद मौसम की स्थिति के अनुसार नया अपडेट जारी किया जाएगा.
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ऐसे में संबंधित जिलों के लोगों को मौसम विभाग की आधिकारिक चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के अन्य हिस्सों में भी मौसम में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
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