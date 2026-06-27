Published: Jun 27, 2026, 05:15 PM | Updated: Jun 27, 2026, 05:15 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.