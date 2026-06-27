Rajasthan Weather: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री हो चुकी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर मेघ गर्जन व हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. राज्य में सर्वाधिक बारिश खींमसर नागौर में 43.0 मिमी दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया.
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सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस फलौदी में तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस पिलानी में दर्ज किया गया. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी दो से तीन दिन जारी रहने की प्रबल संभावना है.
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मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ा है. आगामी दो से तीन दिनों में गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड के कुछ भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है.
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राज्य के कुछ भागों में आगामी दिनों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने आज सिरोही, पाली, राजसमंद, सलूंबर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (60-80 KMPH), धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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वहीं ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़ तथा धौलपुर जिले में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.