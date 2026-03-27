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सावधान! राजस्थान के 4 जिलों पर जमकर बरसने वाले हैं बादल, इन शहरों में आधी-तूफान का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है. IMD जयपुर के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28 से 30 मार्च के बीच राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होने जा रहा है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 27, 2026, 05:59 AM IST | Updated:Mar 27, 2026, 05:59 AM IST
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इस विक्षोभ के प्रभाव से मेघगर्जन के साथ तेज आंधी-बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है. विशेष रूप से 28 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में कहीं-कहीं दोपहर बाद आंधी-बारिश की संभावना है.
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29 और 30 मार्च को इस विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है. जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है.