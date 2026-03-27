सावधान! राजस्थान के 4 जिलों पर जमकर बरसने वाले हैं बादल, इन शहरों में आधी-तूफान का अलर्ट

2/8

Photograph:

29 और 30 मार्च को इस विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है. जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है.